Ajuda humanitária em Gaza é suspensa após incidente com caminhões Netanyahu discute paz no Oriente Médio com Trump JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 22h37 (Atualizado em 26/06/2025 - 22h37 )

Netanyahu acredita que o fim do conflito com o Irã pode acabar com a guerra contra o Hamas

A entrada de ajuda humanitária no norte da Faixa de Gaza foi suspensa por dois dias após homens armados serem flagrados em caminhões de auxílio. As autoridades locais, controladas pelo Hamas, alegaram que estavam protegendo a carga e negaram envolvimento do grupo terrorista. No entanto, o governo israelense contesta essa versão.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando que o fim do conflito com o Irã pode abrir portas para novos acordos de paz no Oriente Médio. Netanyahu acredita que superar esse conflito é crucial para resolver a guerra na região.

Enquanto isso, famílias dos reféns em Gaza continuam buscando apoio internacional para sua libertação. A mãe de Matan Zengalker fez um apelo ao presidente Trump para ajudar na libertação de seu filho sequestrado.

