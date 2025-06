Alcolumbre apresenta requerimento para investigar fraudes no INSS Comissão mista será formada por senadores e deputados; início dos trabalhos ainda indefinido JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 01h02 (Atualizado em 18/06/2025 - 01h02 ) twitter

Alcolumbre apresenta requerimento que instala CPMI para investigar fraudes do INSS

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, apresentou um requerimento que estabelece a formação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A comissão será composta por senadores e deputados, mas ainda não há data definida para o início das atividades.

A criação da CPMI foi articulada pela oposição, enquanto o governo busca garantir posições estratégicas dentro do colegiado.

