Alerta de chuvas intensas para o Sudeste do Brasil Mais de 500 municípios podem enfrentar temporais e ventania nos próximos dias JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 23h50 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h50 )

Veja como fica o tempo nesta quinta (3)

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para a região Sudeste do Brasil devido à previsão de chuvas intensas. São Paulo e Rio de Janeiro estão entre os estados mais afetados, com mais de 500 municípios sob risco. Em São Paulo, espera-se que nos próximos três dias chova o total previsto para o mês inteiro. A situação é especialmente preocupante no litoral norte paulista, onde pode chover o dobro do esperado até sábado.

Na capital paulista, a previsão é de temporais com raios, ventania e possibilidade de granizo, com temperaturas variando entre 31 e 27 graus. No sábado, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 22 graus, com chuva a qualquer hora. A frente fria que avança pela região também deve impactar Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Além disso, ventos úmidos do oceano devem favorecer a formação de nuvens carregadas entre o litoral da Bahia e do Rio Grande do Norte. Enquanto isso, outras regiões do Brasil vivenciam temperaturas variadas como Porto Alegre com 25 graus, Vitória com até 32 graus, Cuiabá com até 33 graus, Fortaleza com até 30 graus e Manaus com até 28 graus.

Assista em vídeo - Veja como fica o tempo nesta quinta (3)

