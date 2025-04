Confira a previsão do tempo para esta quarta (2)

A chegada de uma nova frente aumenta o risco de temporais na região Sul. O tempo continua abafado e as pancadas podem vir fortes entre as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta para chuvas intensas para mais de mil municípios. Em Curitiba (PR) e em São Paulo, o sol aparece e à tarde o cenário é de atenção para chuva forte com raios e ventania. Já na capital federal, o sol predomina entre poucas nuvens e não chove. Nesta terça-feira (1º), os maiores volumes de chuva foram registrados nos estados do Nordeste. Já entre o litoral do Piauí, Maranhão e Amapá, o encontro de ventos dos dois hemisférios, intensifica as pancadas de chuva ao longo do dia.



