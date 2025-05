Alerta de temporais no Rio Grande do Sul preocupa moradores Vendavais e chuvas fortes causam transtornos em cidades gaúchas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 22h22 (Atualizado em 08/05/2025 - 22h22 ) twitter

RS entra em alerta severo para temporais um ano após enchentes que devastaram o estado

O Rio Grande do Sul está sob alerta severo devido à previsão de temporais, um ano após enchentes que devastaram o estado. Cidades do interior já enfrentam tempestades e ventos fortes, causando diversos transtornos. Em Manuel Viana, a tempestade danificou estruturas residenciais, enquanto em Uruguaiana cerca de 30 casas tiveram telhados atingidos.

Na cidade de Hulha Negra, a Defesa Civil emitiu alerta que levou ao cancelamento das aulas até o dia seguinte. Alegrete também foi impactada, com ventos arrancando a fachada de um estabelecimento comercial e destelhando uma escola e o Instituto Federal Farroupilha. A rodovia RS-377 foi bloqueada por árvores caídas.

No sul do estado, Pelotas enfrenta alagamentos devido à forte chuva. A previsão é que os temporais avancem para a região metropolitana de Porto Alegre com maior intensidade. Apesar dos riscos, a Defesa Civil considera que a situação atual não se compara à vivida em maio do ano passado. A população é orientada a evitar sair durante as tempestades e reavaliar suas rotinas para garantir segurança.

Assista em vídeo - RS entra em alerta severo para temporais um ano após enchentes que devastaram o estado

