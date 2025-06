Alerta vermelho de tempestade atinge o Rio Grande do Sul Chuvas intensas causam mortes e destruição em diversas cidades gaúchas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 00h43 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h43 ) twitter

INMET emite alerta vermelho de tempestade para todo o RS

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho devido a uma tempestade que afeta todo o estado do Rio Grande do Sul. As chuvas intensas já causaram mortes e prejuízos em pelo menos 33 cidades. Em Candelária, um casal faleceu após ser arrastado pela correnteza enquanto se dirigia ao trabalho.

Em Santa Maria, a atividade elétrica foi intensa, com mais de 1.300 raios registrados em um período de oito horas. Na cidade de Mata, a água invadiu áreas urbanas, aumentando o risco de deslizamentos. Encruzilhada do Sul enfrenta dificuldades com um córrego que transbordou, afetando mais de 150 residências e forçando 40 pessoas a deixarem suas casas. A cidade também sofre com a falta de abastecimento de água devido à submersão da bomba de drenagem.

A situação é crítica em várias comunidades que permanecem isoladas devido a pontes destruídas e bueiros danificados. Um assentamento com 90 famílias está ilhado após o colapso de uma ponte. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia permanece em vigor até amanhã, indicando a continuidade das condições climáticas adversas.

