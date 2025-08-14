Alexandre de Moraes encontra humorista em evento do STF

Durante um evento organizado pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes encontrou o humorista paraibano Mizael Silva. Conhecido nas redes sociais como “Advogado do Xandão”, Mizael possui mais de 4 milhões de seguidores online.
Na ocasião, o ministro interagiu descontraidamente com Mizael ao mencionar que poderia precisar de um advogado para representá-lo nos Estados Unidos. A brincadeira foi bem recebida pelo influenciador.
