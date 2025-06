Analfabetismo no Brasil atinge menor índice histórico Taxa de analfabetismo cai para 5,3% em 2024 segundo o IBGE JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/06/2025 - 01h41 (Atualizado em 14/06/2025 - 01h41 ) twitter

Taxa de analfabetismo cai e fica em 5,3% em 2024, segundo o IBGE

A taxa de analfabetismo no Brasil caiu para 5,3% em 2024, atingindo seu menor índice histórico, conforme divulgado pelo IBGE. Apesar desse progresso, ainda existem mais de 9 milhões de brasileiros analfabetos, com a maioria deles tendo mais de 60 anos. A média de escolaridade entre a população com mais de 25 anos também aumentou, alcançando dez anos.

Iniciativas educacionais para jovens e adultos têm desempenhado um papel crucial nessa melhoria. Contudo, o Brasil ainda enfrenta desafios significativos para erradicar o analfabetismo completamente. O Plano Nacional de Educação havia estabelecido essa meta para o ano passado.

Exemplos individuais mostram como a educação pode transformar vidas. Em São Paulo, centros de educação oferecem oportunidades para que adultos tenham acesso a novos conhecimentos e experiências culturais.

