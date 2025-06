Brasileirão: Santos conquista vitória importante fora de casa contra o Fortaleza

Seis jogos movimentaram a décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Em destaque na rodada, Fortaleza e Santos fizeram um jogão que teve cinco gols, definido somente nos minutos finais. O objetivo dos dois times era sair da zona de rebaixamento. Não faltou vontade para Fortaleza e Santos na Arena Castelão. O jogo terminou em 3x2 para o Santos, configurando uma vitória importante do Peixão fora de casa.



