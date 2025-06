Análise de mercado indica leve redução na previsão de inflação para este ano Estimativa de crescimento econômico também diminui segundo relatório do Banco Central JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 23h35 (Atualizado em 02/06/2025 - 23h35 ) twitter

Boletim Focus: inflação deve recuar de 5,50% para 5,46% neste ano, projetam analistas do mercado

Analistas revisaram as expectativas de inflação para este ano, ajustando uma ligeira redução de 5,50% para 5,46%. Essa nova projeção ainda supera a meta estabelecida. O relatório também aponta uma redução na previsão de crescimento da economia do país, agora fixada em 2,13%. As taxas de juros base permanecem inalteradas em 14,75% ao ano, enquanto a expectativa para a cotação do dólar é mantida em R$ 5,80 até o final de 2025. Essas estimativas estão detalhadas no Boletim Focus do Banco Central.

