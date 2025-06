Brasil tem mais de seis milhões de trabalhadores domésticos; a maioria é mulher

Mais de seis milhões de brasileiros, a maioria mulheres, são trabalhadores domésticos em todo o país. Faxineiras, cozinheiras, babás, cuidadoras, que deixam as próprias casas para se dedicar às tarefas do lar e aos cuidados de pessoas, de outras famílias. Cumprem jornadas intensas e extensas e nem sempre são reconhecidas. Um estudo da Organização Internacional do Trabalho em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social traçou um perfil dos trabalhadores domésticos no país. Nove em cada dez são mulheres: a maioria, negras, nordestinas e que moram nas periferias.



