Ancelotti conquista confiança na seleção brasileira em sua primeira semana Técnico italiano impressiona jogadores e torcedores com sua chegada ao Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/06/2025 - 00h13 (Atualizado em 04/06/2025 - 00h13 )

Ancelotti conquista a confiança de jogadores e torcedores já na primeira semana à frente da seleção

Carlo Ancelotti, novo técnico da seleção brasileira, rapidamente conquistou a confiança de jogadores e torcedores em sua primeira semana no Brasil. O treinador italiano, conhecido por ser um dos mais bem-sucedidos na história do futebol, já marcou presença em jogos nos estádios, visitou pontos turísticos no Rio de Janeiro e iniciou os treinos em São Paulo.

A expectativa é alta em relação ao trabalho de Ancelotti, especialmente nas eliminatórias da Copa do Mundo. Sua chegada trouxe otimismo para a equipe e a torcida brasileira, que esperam uma reviravolta no desempenho do time. Durante este período, Ancelotti ganhou o apelido carinhoso de “Carlinhos”, indicando que está se adaptando rapidamente ao ambiente brasileiro.

O presidente da CBF, Samir Schaoud, também estreante, visitou o treino da seleção reforçando a expectativa de bons resultados. A seleção brasileira segue para o Equador para uma partida importante nas eliminatórias, enquanto Ancelotti se prepara para seu primeiro jogo oficial no comando do time contra o Paraguai. Curiosamente, este jogo coincide com seu aniversário de 66 anos, oferecendo uma oportunidade dupla de celebração caso consiga uma vitória.

Assista em vídeo - Ancelotti conquista a confiança de jogadores e torcedores já na primeira semana à frente da seleção

