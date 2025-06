PGR pede a prisão preventiva de Carla Zambelli; deputada deixou o Brasil após ser condenada

A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli. Ela deixou o Brasil 20 dias depois de ser condenada à prisão pelo Supremo Tribunal Federal. A deputada, do PL de São Paulo, declarou hoje (3) em uma rede social que vai pedir licença do mandato na Câmara para se submeter a um tratamento médico. O anúncio acontece 20 dias depois da primeira turma do STF ter condenado Zambelli, por unanimidade. Ela pegou dez anos de prisão pela invasão aos sistemas de dados do Conselho Nacional de Justiça.



