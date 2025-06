Representantes da comunidade judaica no Brasil criticam declarações de Lula sobre guerra de Israel

Líderes da comunidade judaica do Brasil lamentam que o presidente Lula fale em vitimismo de Israel em um momento em que os incidentes antissemitas no mundo aumentaram 340% em apenas 2 anos. E aqui no Brasil, o ódio contra judeus também cresce toda vez que o presidente critica Israel. Segundo líderes da comunidade judaica os incidentes antissemitas aumentaram 340% nos últimos dois anos, em todo o mundo. Eles lamentaram a expressão vitimismo usada presidente Lula.



