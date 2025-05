Ancelotti convoca seleção brasileira com novidades; Neymar fica de fora Italiano surpreende em sua primeira lista para jogos contra Equador e Paraguai JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 00h28 (Atualizado em 27/05/2025 - 00h28 ) twitter

Primeira lista de convocados por Ancelotti tem estreantes na seleção e ausência de Neymar

Carlo Ancelotti anunciou sua primeira lista de convocados como técnico da seleção brasileira para os confrontos contra Equador e Paraguai. A convocação inclui estreantes e retornos importantes, mas Neymar não está entre os escolhidos.

O Flamengo é o clube brasileiro com mais jogadores convocados, totalizando cinco atletas. Outros jogadores que atuam no Brasil incluem Estêvão do Palmeiras e Hugo Souza do Corinthians. Hugo recebeu a notícia de sua primeira convocação profissional enquanto estava no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. O zagueiro Alex Sandro é outra novidade na lista de Ancelotti.

