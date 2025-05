Ancelotti pode trazer Paulinho para comissão técnica da seleção brasileira Ex-jogador do Corinthians é cotado para integrar equipe de Ancelotti JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 23h40 (Atualizado em 12/05/2025 - 23h40 ) twitter

Ancelotti pode trazer Paulinho, ex-jogador do Corinthians, para a comissão da seleção brasileira

Carlo Ancelotti está em processo de formação de sua comissão técnica para a seleção brasileira. Entre os nomes considerados está o de Paulinho, ex-jogador do Corinthians e atual coordenador no Mirassol. Paulinho foi sondado para integrar a equipe que Ancelotti pretende montar com profissionais experientes no futebol brasileiro. A decisão final sobre os membros da comissão ainda está em andamento.

