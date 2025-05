Empresário que fazia cobranças ilegais de aposentados lavava dinheiro com compra de imóveis, diz PF

A Polícia Federal afirma que o empresário apontado como um dos principais responsáveis pelo esquema de cobranças ilegais de aposentadorias lavava dinheiro com a compra de imóveis e até empresa no exterior. De acordo com a PF, um dos principais cabeças dos desvios do INSS é Antônio Carlos Antunes, que ficou conhecido como o "Careca do INSS". Todo o esquema de corrupção está detalhado em relatório de quase duas mil páginas. A investigação mostra que foi montado um enorme esquema de compra e venda de imóveis com o dinheiro desviado dos aposentados e pensionistas.



