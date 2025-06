Anvisa autoriza nova caneta para tratamento da obesidade Medicação estará disponível nas farmácias com receita médica a partir de 23 de junho JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 00h42 (Atualizado em 10/06/2025 - 00h42 ) twitter

Anvisa aprova o uso de mais uma caneta para o tratamento da obesidade

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o uso de uma nova caneta para tratar a obesidade no Brasil. A medicação, já disponível desde maio para pacientes com diabetes tipo 2, poderá ser adquirida nas farmácias a partir do dia 23 deste mês, mediante apresentação de receita médica.

A caneta é indicada para adultos com sobrepeso, com Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou superior a 27, e para pessoas obesas, com IMC acima de 30, que apresentem doenças associadas ao excesso de peso, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares ou dislipidemia.

O uso do medicamento pode causar efeitos colaterais, sendo a náusea um dos mais relatados. No entanto, quando utilizado com indicação adequada e doses corretas, tais efeitos são minimizados. A introdução da medicação busca melhorar a qualidade de vida e a saúde geral dos pacientes.

