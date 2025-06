Polícia alerta o golpe do sorteio de rifas com prêmios luxuosos nas redes sociais No Brasil a distribuição de prêmios por meio de sorteios só pode ser feita com autorização do Ministério da Fazenda

