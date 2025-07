Anvisa autoriza testes em humanos para vacina contra gripe aviária Instituto Butantan avança com 700 voluntários na nova fase JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 00h09 (Atualizado em 02/07/2025 - 00h09 ) twitter

Minuto JR: Anvisa aprova início dos testes em humanos da vacina contra a gripe aviária

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu sinal verde para o Instituto Butantan iniciar testes em humanos da vacina brasileira contra a gripe aviária. Esta etapa contará com a participação de 700 voluntários adultos, marcando um passo significativo desde o início do desenvolvimento do imunizante em janeiro de 2023.

No Rio de Janeiro, uma operação policial resultou na prisão de 92 pessoas envolvidas em crimes relacionados a celulares, como furto, roubo e receptação. Desde o início do ano, mais de 900 aparelhos foram recuperados. Para combater esses crimes, o governo estadual lançou um aplicativo que permite verificar se um telefone é roubado antes da compra.

Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, a queda de um avião de pequeno porte durante um voo de treinamento resultou na morte do piloto e do instrutor a bordo. O Cenipa e a Polícia Científica estão conduzindo as investigações sobre o acidente.

