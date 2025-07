Meio-campista do Flamengo, Gerson deixará o clube para jogar no Zenit, da Rússia

O Flamengo já sabe que perderá um dos titulares absolutos do time. O meio-campo Gerson, capitão da equipe, vai deixar o clube para jogar no Zenit, da Rússia. O atleta chegou ao Brasil, na manhã desta terça (1º), junto com a delegação do Flamengo após a eliminação no Mundial de Clubes. Ao mesmo tempo, o Zenit depositava, à vista, R$ 160 milhões para contratar o jogador. O Santos e o São Paulo também apresentaram novidades. Confira.



