Aposentados enfrentam dificuldades para contestar descontos indevidos do INSS Beneficiários relatam problemas no primeiro dia de solicitação de reembolso JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h43 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h43 )

Mais de 470 mil beneficiários do INSS contestaram os descontos no 1º dia de solicitação de reembolso

No primeiro dia de solicitação de reembolso, aproximadamente 474 mil aposentados e pensionistas relataram descontos não autorizados em suas pensões e aposentadorias. Esses pedidos podem ser feitos através do aplicativo Meu INSS, do site ou pelo telefone 135, mas muitos beneficiários enfrentaram dificuldades para acessar esses canais.

O INSS informou que as fraudes investigadas pela Polícia Federal podem atingir até R$ 6 bilhões. Beneficiários que não reconhecem a validade dos descontos devem apenas fazer uma contestação simples, enquanto as associações têm um prazo de 15 dias úteis para comprovar a legalidade dos descontos. Caso contrário, deverão restituir os valores cobrados indevidamente.

Para melhorar o processo de contestação, especialistas sugerem a implementação de atendimento presencial em locais como agências do INSS, da Caixa Econômica Federal e dos Correios. Essa proposta já está sendo considerada pelo governo para facilitar o acesso daqueles com pouca familiaridade com tecnologia.

