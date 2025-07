Ar seco predomina no Sudeste e Sul do Brasil Massa de ar polar mantém temperaturas baixas e tempo firme na região JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/07/2025 - 23h58 (Atualizado em 29/07/2025 - 23h58 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Uma massa de ar polar está influenciando as regiões Sul e Sudeste do Brasil, resultando em temperaturas baixas.

Em São Paulo, as temperaturas chegaram a 16 graus, enquanto o interior registrou risco de geada.

A previsão indica chuvas intensas no Nordeste e queda da umidade abaixo de 20% em algumas áreas do interior.

Vitória terá pancadas de chuva, enquanto Itapipoca, no Ceará, pode registrar temperaturas de até 31 graus.

Região Sudeste segue com temperaturas baixas e tempo firme

Após a passagem de uma frente fria, uma massa de ar polar continua a influenciar as regiões Sul e Sudeste do Brasil, resultando em temperaturas mais baixas e tempo estável. Em São Paulo, a temperatura alcançou até 16 graus sob um céu claro. Em Brasília, os termômetros marcaram até 29 graus, enquanto Boa Vista teve pancadas de chuva pela manhã, com o tempo abrindo e aquecendo até os 32 graus à tarde.

A previsão indica risco de geada em partes do interior do Sul, no sul de São Paulo e Minas Gerais, além de áreas da Serra da Mantiqueira. O Nordeste registrou os maiores volumes de chuva, e o encontro de ventos dos dois hemisférios entre Amapá e Pará aumenta a possibilidade de chuvas intensas. No interior do país, a umidade pode cair abaixo dos 20%. Em Curitiba, a temperatura foi de até 16 graus; Belo Horizonte registrou até 24; Cuiabá até 32; Teresina até 35; e Rio Branco até 30 graus.

No Espírito Santo, Vitória terá pancadas de chuva com temperaturas entre 23 e 25 graus nos próximos dias. Em Itapipoca, Ceará, o sol aparece com possibilidade de chuva passageira e temperatura pode chegar aos 31 graus.

