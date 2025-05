Argentina emite decreto que endurece regras de imigração para brasileiros Medidas impactam turistas e estudantes com novas exigências de entrada JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h53 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Argentina emite decreto que endurece regras de imigração; mudança pode afetar turistas brasileiros

A Argentina anunciou um decreto que altera as regras de imigração, afetando diretamente turistas e estudantes brasileiros. O porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorno, informou que apenas turistas sem condenação criminal e com seguro de saúde poderão entrar no país.

Além disso, universidades argentinas estão autorizadas a cobrar taxas adicionais de alunos estrangeiros, afetando muitos estudantes brasileiros. O governo argentino justificou essas medidas devido aos custos elevados com atendimento médico a estrangeiros, que somaram quase R$ 567 milhões no ano anterior.

As novas diretrizes incluem também a deportação de estrangeiros que cometerem crimes na Argentina. Segundo dados do Ministério das Relações Exteriores, mais de 100 mil brasileiros residiam na Argentina em 2023. Especialistas indicam que essas mudanças podem tornar a Argentina um destino menos atraente para brasileiros, com alguns já retornando ao Brasil para concluir seus estudos.

Assista em vídeo - Argentina emite decreto que endurece regras de imigração; mudança pode afetar turistas brasileiros

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!