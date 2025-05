Saiba como fica a previsão do tempo para esta quinta (15)

São Paulo teve nesta quarta-feira (14) a manhã mais fria do ano. Até sexta (16), as madrugadas continuam geladas com termômetros entre 12 e 13 graus. À tarde é que esquenta e faz até 27. No sábado, dia ensolarado com máxima de 28. Amanhã (15), a combinação de uma frente com os ventos vindos do oceano, provoca temporais em todo o litoral da Bahia. Salvador segue em alerta. Dia abafado e com instabilidade no Amazonas, Pará, Amapá e Roraima.



