Quadrilha é investigada por enganar pessoas em caixas eletrônicos; uma das vítimas perdeu R$ 4 mil

Em São Paulo, uma quadrilha suspeita de enganar pessoas em caixas eletrônicos é investigada. Uma das vítimas teve um prejuízo de R$ 4 mil. Nesta quarta-feira (14), a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão. Ao menos três pessoas já foram identificadas. Um dos suspeitos é Marcos Antonio Carmo da Silva, de 42 anos que ainda não foi encontrado. Um outro suspeito de participar do esquema teve o celular apreendido, mas foi liberado. Segundo as investigações, os criminosos procuram principalmente pessoas com pouca familiaridade com equipamentos eletrônicos.



