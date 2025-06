Arqueóloga Niède Guidon falece aos 92 anos no Piauí Legado histórico inclui Parque Nacional da Serra da Capivara JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 00h26 (Atualizado em 05/06/2025 - 00h26 ) twitter

Morre, aos 92 anos, a arqueóloga Niède Guidon

A arqueóloga Niède Guidon faleceu aos 92 anos em São Raimundo Nonato, no Piauí, onde residia. Ela foi responsável pela criação do Parque Nacional da Serra da Capivara, um local que abriga mais de 1.300 sítios arqueológicos com pinturas datadas de até 30 mil anos. Niède nasceu em Jaú, São Paulo, e estudou história na USP e arqueologia em Paris. A causa de sua morte não foi divulgada.

Na década de 1970, Niède liderou a equipe que revelou as pinturas pré-históricas na Serra da Capivara, mudando a compreensão sobre a ocupação humana nas Américas. O parque é reconhecido como patrimônio cultural da humanidade graças ao seu trabalho pioneiro.

Além disso, ela fundou o Museu do Homem Americano, que exibe décadas de suas pesquisas. Durante uma entrevista à RECORD em 2023, Niède destacou a importância de preservar essa herança milenar. O presidente Lula lamentou sua morte e ressaltou sua contribuição para a divulgação mundial das pinturas rupestres. O enterro ocorrerá em São Raimundo Nonato.

Morre, aos 92 anos, a arqueóloga Niède Guidon

