Associações suspeitas de desviar dinheiro do INSS não tinham estrutura para atender aos filiados

A Polícia Federal investiga associações suspeitas de desviar recursos de aposentados e pensionistas. As entidades não tinham estrutura adequada para atender seus filiados. Entre janeiro de 2019 e março de 2024, oito entidades arrecadaram mais de R$1,3 bilhão, mas faltavam condições para suportar o grande número de associados.

Duas dessas entidades estão localizadas em Brasília: a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA) e a Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (CONAFER). A CBPA, com uma estrutura mínima, está envolvida em milhares de processos judiciais. Já a CONAFER possui associados em mais de 95% dos municípios do Brasil. O crescimento no número de filiados ocorreu durante a pandemia.

A Controladoria Geral da União constatou a falta de infraestrutura adequada nessas entidades. Os descontos irregulares do INSS afetaram até mesmo autoridades e servidores aposentados do próprio instituto. A CBPA declarou não estar envolvida em práticas fraudulentas; a CONAFER não se pronunciou sobre o caso.

