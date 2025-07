Atacante Rony processa Atlético Mineiro por atraso em direitos de imagem Clube admite atraso de dois dias em pagamentos ao jogador JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 00h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 00h00 ) twitter

Atacante Rony entra com ação na Justiça contra o Atlético Mineiro

O Atlético Mineiro confirmou que Rony, atacante do clube, entrou com um processo judicial devido a questões salariais. Embora o clube negue atrasos nos salários, admite um atraso de dois dias no pagamento dos direitos de imagem do jogador.

