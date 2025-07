Polícia espanhola resgata 162 mulheres vítimas de exploração sexual

A polícia da Espanha resgatou 162 mulheres vítimas de exploração sexual. Uma grande operação foi realizada em diversas localidades do país. As vítimas de maioria sul-americana eram forçadas a se prostituir em imóveis controlados por uma organização criminosa.



