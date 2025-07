Ataque com drones russos atinge maternidade em Kharkiv Evacuação foi necessária após danos à estrutura hospitalar JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/07/2025 - 01h34 (Atualizado em 12/07/2025 - 01h34 ) twitter

Ataque russo com drones atinge maternidade em Kharkiv, na Ucrânia

Um ataque com drones realizado pela Rússia atingiu uma maternidade em Kharkiv, Ucrânia. O incidente faz parte de um aumento nos bombardeios russos nas últimas semanas. O telhado e as janelas do hospital sofreram danos significativos. Embora não haja relatos de feridos, a maternidade foi evacuada por precaução. Três mulheres no local precisaram de apoio psicológico devido ao trauma causado pelo ataque.

