Aumento de armas de uso restrito no Brasil preocupa autoridades Fuzis montados clandestinamente no Rio de Janeiro são destaque em relatório JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/07/2025 - 23h12 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O Brasil enfrenta um aumento preocupante no número de armas de uso restrito, especialmente no Rio de Janeiro.

O porte e posse ilegal de armas cresceu mais de 25% no estado em comparação ao ano anterior.

A Polícia Civil revelou que muitos fuzis apreendidos são montados em oficinas clandestinas com peças ilegais.

No primeiro semestre do ano, 840 fuzis foram apreendidos, com o Rio liderando as apreensões.

Anuário de Segurança Pública aponta aumento no número de armas de uso restrito nas mãos da população

O Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelou um aumento significativo no número de armas de uso restrito em posse da população brasileira, com destaque para o Rio de Janeiro. O estado registrou um crescimento superior a 25% nos casos de porte e posse ilegal dessas armas em comparação ao ano anterior.

Estudo da Polícia Civil do Rio indica que muitos dos fuzis apreendidos são montados em oficinas clandestinas, utilizando peças importadas ilegalmente dos Estados Unidos e China. A entrada dessas peças ocorre frequentemente por meio de encomendas postais. Um flagrante no Rio resultou na prisão de um homem retirando componentes de fuzis em uma agência dos Correios.

Nos primeiros seis meses do ano, foram apreendidos 840 fuzis no Brasil, com o Rio liderando as estatísticas, seguido por São Paulo e Rio Grande do Sul. Parte desses fuzis são réplicas americanas fabricadas clandestinamente ou trazidas ilegalmente do Paraguai, mantendo alta letalidade.

Assista ao vídeo - Anuário de Segurança Pública aponta aumento no número de armas de uso restrito nas mãos da população

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!