Brasil apoia ação contra Israel na Corte Internacional de Justiça Decisão baseia-se em alegações de violação da convenção da ONU sobre genocídio JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 21h07 (Atualizado em 23/07/2025 - 21h07 ) twitter

Brasil apoia ação contra Israel em tribunal internacional e é criticado por entidade judaica

O Brasil decidiu apoiar uma ação na Corte Internacional de Justiça contra Israel, unindo-se a países como África do Sul, Espanha e México. A ação alega que as operações israelenses na Faixa de Gaza violam a Convenção das Nações Unidas contra o genocídio.

A Confederação Israelita do Brasil criticou o presidente Lula e seu assessor Celso Amorim, acusando-os de romperem com a neutralidade diplomática. Segundo a CONIB, o governo brasileiro distorce fatos para prejudicar a imagem de Israel, que estaria se defendendo do grupo Hamas.

