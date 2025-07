Cássio enfrenta Corinthians pela primeira vez na Neo Química Arena pelo Cruzeiro Fagner está fora da partida devido a cláusula contratual de R$ 1 milhão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/07/2025 - 21h01 (Atualizado em 23/07/2025 - 21h01 ) twitter

Ídolo do Corinthians, Cássio joga pela primeira vez na Neo Química Arena como titular do Cruzeiro

O goleiro Cássio, ídolo do Corinthians, jogará pela primeira vez na Neo Química Arena como titular do Cruzeiro. Este evento marca seu reencontro com a torcida corintiana agora como adversário. O Cruzeiro entra em campo com força total, exceto pela ausência de Fagner. O lateral está emprestado pelo Corinthians e não jogará porque o Cruzeiro optou por não pagar a cláusula de R$1 milhão necessária para sua participação. Além de Cássio no gol, o Cruzeiro conta com Caique Jorge no ataque, artilheiro do Brasileirão com 12 gols.

