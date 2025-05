Aumento de casos de síndrome respiratória preocupa em 18 capitais Queda nas temperaturas intensifica circulação de vírus respiratórios no país JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 22h11 (Atualizado em 01/05/2025 - 22h11 ) twitter

Casos de síndrome respiratória aguda grave aumentam em 18 capitais devido à queda nas temperaturas

Com a queda das temperaturas, 18 capitais do Brasil registraram aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, gerando preocupação entre as autoridades de saúde. Em São Paulo, 35% das internações são motivadas por doenças respiratórias, afetadas pela maior circulação de vírus como influenza A, Covid-19 e rinovírus neste clima mais frio.

Os sintomas iniciais são confundidos com resfriados, mas sinais de alerta incluem febre alta persistente e dificuldades respiratórias. Em crianças, atenção especial é dada à dificuldade de mamar. Grupos prioritários são incentivados a se vacinar antes do inverno.

A Fundação Oswaldo Cruz indica crescimento significativo da doença em 18 capitais brasileiras. O Ministério da Saúde destaca a vacinação como prevenção crucial, com um dia de mobilização nacional agendado para 10 de maio.

