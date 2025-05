Bandeira amarela entra em vigor e conta de luz ficará mais cara no Brasil

Depois de cinco meses com a bandeira verde, entrou em vigor, nesta quinta-feira (1º), a bandeira tarifária amarela para a conta de luz. A medida representa um aumento para todos os brasileiros. O sistema de bandeiras tarifárias é definido mensalmente pela Agência Nacional de Energia Elétrica com base nas condições e custos para a geração de energia no país. Segundo a ANEEL, o fim do período chuvoso reduziu a capacidade de geração de energia nas hidroelétricas e nos próximos meses pode aumentar o número de usinas termelétricas acionadas, que possuem energia mais cara. A agência reforça ainda que é importante manter bons hábitos de consumo e evitar o desperdício.



