Autoridades brasileiras discutem conciliação sobre crise do IOF em Lisboa Encontro no Fórum de Lisboa foca no respeito aos limites de poder JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 23h17 (Atualizado em 03/07/2025 - 23h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Crise do IOF: autoridades brasileiras discutem possível conciliação no Fórum de Lisboa, em Portugal

Em Lisboa, representantes do governo brasileiro participam do Fórum de Lisboa para buscar uma solução para a crise do IOF. A tensão entre o Congresso e o governo aumentou após a Advocacia-Geral da União apresentar um recurso ao Supremo Tribunal Federal (STF) para restabelecer o aumento do imposto.

Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, destacou a importância do diálogo entre os poderes para resolver o impasse. Ele afirmou que as prerrogativas do Executivo foram exercidas ao decretar o aumento do imposto, mas que o Congresso também deve ter suas prerrogativas respeitadas.

O ministro Flávio Dino, do STF, comentou que a falência do presidencialismo de coalizão tem levado conflitos políticos ao Supremo, transformando questões jurídicas simples em grandes problemas. Luís Roberto Barroso, presidente do STF, ressaltou a necessidade de autocontenção por parte do Supremo e o respeito às decisões dos poderes eleitos.

Durante o fórum, o relator do recurso no STF, ministro Alexandre de Moraes, e o presidente da Câmara, Hugo Mota, têm mantido diálogos buscando um entendimento. Ministros do STF e parlamentares articulam um acordo que deve avançar no Brasil na próxima semana com reuniões envolvendo o presidente Lula.

‌



Assista ao vídeo - Crise do IOF: autoridades brasileiras discutem possível conciliação no Fórum de Lisboa, em Portugal

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!