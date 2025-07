PF realiza operação de segurança no Rio de Janeiro para cúpula do BRICS

A Polícia Federal fez, hoje (3), uma varredura antibomba em hotéis da zona sul do Rio de Janeiro. O objetivo foi identificar possíveis ameaças à segurança dos chefes de Estado que vão participar da cúpula do BRICS, nos dias seis e sete de julho. Além de dezenas de policiais especializados, a operação contou com cães farejadores e tecnologias antiterrorismo.



