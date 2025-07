Autoridades brasileiras pedem regras claras para plataformas digitais Fórum em Lisboa destaca necessidade de legislação contra abusos das big techs JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 22h30 (Atualizado em 04/07/2025 - 22h30 ) twitter

Fórum de Lisboa: autoridades brasileiras defendem legislação clara para evitar abusos das big techs

Durante o encerramento do Fórum de Lisboa, autoridades brasileiras destacaram a urgência de criar uma legislação clara para regulamentar as plataformas digitais e evitar abusos. O ministro Alexandre de Moraes enfatizou que as redes sociais se tornaram locais de propagação de ódio e ataques à democracia, ressaltando a importância de equilibrar liberdade com responsabilidade.

Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, defendeu uma legislação específica para regular a inteligência artificial, alertando para os riscos que a falta de regras representa para instituições e sociedade. Gilmar Mendes reforçou que uma legislação clara é essencial para garantir a soberania do Brasil em questões digitais.

O consenso entre autoridades dos três poderes reunidas em Lisboa é que o projeto de lei sobre inteligência artificial deve ser aprovado rapidamente e que o Congresso deve estabelecer normas para as redes sociais no país.

Assista ao vídeo - Fórum de Lisboa: autoridades brasileiras defendem legislação clara para evitar abusos das big techs

