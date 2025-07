Maioria dos brasileiros traficados é levada para o sudeste asiático, mostra Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça lançou um painel sobre o tráfico humano. Os principais destinos das vítimas brasileiras são países do sudeste asiático. Os dados apontam que no ano passado foram registradas quase mil denúncias de tráfico de pessoas. O número é 20% maior que o registrado em 2023. Homens adultos são a maioria das vítimas, com mais de 85% dos casos.



