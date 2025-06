Autoridades em alerta com aumento de casos de síndrome respiratória no Brasil Vacinação contra a gripe permanece abaixo do ideal em várias regiões JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 00h14 (Atualizado em 10/06/2025 - 00h14 ) twitter

Autoridades de saúde chamam a atenção para o aumento dos casos de SRAG em todo o país

O aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave está gerando preocupação nas autoridades de saúde em todo o Brasil. Atualmente, 25 das 27 unidades federativas estão em estado de alerta devido aos altos índices da doença. Entre janeiro e maio, foram registrados cerca de 9.147 casos, resultando em quase 900 mortes, com a gripe sendo responsável por mais de 70% dos óbitos.

A baixa cobertura vacinal é alarmante, com menos de metade da população imunizada, apesar da vacina ser a principal medida preventiva. No Rio de Janeiro, a situação é ainda mais crítica, com menos de 25% do público-alvo vacinado.

Para combater essa situação, ações específicas estão sendo realizadas. Em Belém, por exemplo, uma campanha pretende vacinar cerca de 10 mil estudantes em escolas públicas nos próximos meses. São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul se destacam como os estados que mais aplicaram doses até agora.

A vacinação contra a gripe é recomendada para todas as pessoas com mais de seis meses de idade e é essencial para evitar complicações graves da doença.

