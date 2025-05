Banco Central implementa medidas para prevenir fraudes financeiras Novas regras entram em vigor em dezembro deste ano JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 23h15 (Atualizado em 29/05/2025 - 00h38 ) twitter

Banco Central anuncia novas regras para combater fraudes financeiras

O Banco Central anunciou novas diretrizes para evitar fraudes no setor financeiro. Entre as principais mudanças, está a possibilidade de qualquer pessoa bloquear a abertura de novas contas bancárias em seu nome através do CPF. Este bloqueio pode ser revertido a qualquer momento, e as instituições financeiras serão obrigadas a consultar uma base de dados antes de permitir a abertura de novas contas.

Outra alteração importante diz respeito a valores esquecidos em bancos. Agora, será possível solicitar automaticamente a devolução de quantias sem a necessidade de múltiplas solicitações. Essa medida é válida para pessoas físicas que possuem uma chave PIX associada ao CPF e o pedido deve ser realizado via conta gov.br. As novas regras serão efetivadas a partir de dezembro deste ano.

