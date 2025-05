Banco Central permite resgate automático de valores esquecidos R$ 9 bilhões estão disponíveis para resgate em contas inativas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 23h34 (Atualizado em 27/05/2025 - 23h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dinheiro esquecido: BC libera resgate automático de R$ 9 bilhões; saiba como consultar

O Banco Central anunciou a liberação do resgate automático para valores esquecidos em instituições financeiras, totalizando R$ 9 bilhões disponíveis. O crédito será feito via PIX nas contas indicadas, com prazo de até 12 dias úteis para efetivação.

Para utilizar o serviço, é necessário acessar o sistema de valores a receber no site do Banco Central, utilizando uma conta de nível prata ou ouro no sistema gov.br. A funcionalidade está disponível apenas para pessoas físicas com uma chave PIX vinculada ao CPF. Caso não possua uma chave, o usuário pode criá-la e retornar ao sistema para fazer a solicitação.

Os valores esquecidos podem incluir contas de pessoas já falecidas. Para consultar esses valores, basta informar o CPF e a data de nascimento do falecido, mas apenas herdeiros ou representantes legais têm acesso aos dados. A adesão ao serviço de solicitação automática não é obrigatória, mas o Banco Central recomenda a utilização por ser mais prática, eliminando a necessidade de procedimentos manuais a cada solicitação.

Desde que a campanha para devolução de valores esquecidos foi lançada pelo Banco Central em 2023 mais de R$10 bilhões já foram creditados nas contas de quem tinha direito e fez a solicitação. Para evitar golpes o Banco Central alerta que não entra em contato com ninguém para informar se existem valores esquecidos.

‌



Assista em vídeo - Dinheiro esquecido: BC libera resgate automático de R$ 9 bilhões; saiba como consultar

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!