Atropelamento de torcedores do Liverpool deixa 11 pessoas hospitalizadas

Onze torcedores estão hospitalizados, depois que um homem atropelou uma multidão que comemorava o título do Liverpool, no campeonato inglês de futebol. O motorista está preso. A polícia afirmou que ele estava sob efeito de drogas. O motorista vai responder por tentativa de homicídio, direção perigosa e por dirigir após o uso de entorpecentes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!