Banco Central permitirá bloqueio de CPFs para novas contas Ferramenta visa impedir fraudes e estará disponível em dezembro 30/05/2025 - 00h03

BC lança ferramenta que permitirá o bloqueio do CPF para abertura de novas contas em bancos

O Banco Central anunciou uma nova ferramenta que permitirá aos cidadãos bloquear o uso de seus CPFs para a abertura de novas contas em instituições financeiras. A iniciativa, que começa a valer em dezembro, busca prevenir fraudes ao permitir que as pessoas registrem no sistema do Banco Central a intenção de não abrir novas contas.

O serviço funcionará como um cadastro onde os indivíduos poderão informar que não desejam novas contas correntes, de poupança ou de pagamentos. As instituições financeiras serão obrigadas a consultar esse banco de dados antes de processar solicitações de abertura de contas, visando evitar fraudes como a abertura de contas sem o conhecimento do titular do CPF.

Um caso recente ilustra a importância da nova ferramenta: uma empresária teve uma conta aberta em seu nome sem autorização, levando a transações indevidas. Este serviço pretende oferecer uma camada extra de segurança para os cidadãos.

