Banco Central revisa previsões econômicas para crescimento e inflação Expectativa de crescimento econômico em 2025 sobe para 2,1% JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 22h02 (Atualizado em 26/06/2025 - 22h02 )

BC reduz estimativa de inflação e revisa para cima a previsão de crescimento da economia neste ano

O Banco Central revisou suas projeções para a economia brasileira, aumentando a expectativa de crescimento para 2,1% em 2025, em comparação com a previsão anterior de 1,9%. A estimativa de inflação foi ajustada de 5,1% para 4,9%, mas ainda ultrapassa a meta governamental de até 4,5%.

De acordo com relatório do Banco Central, os preços dos alimentos continuam altos, mesmo com a diminuição do ritmo dos reajustes. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, destacou que há várias estratégias para controlar a inflação e enfatizou a disposição do governo e do congresso em buscar soluções fiscais.

Nesta quinta-feira (26), o Banco Mundial divulgou propostas para reduzir o endividamento e os juros no Brasil. Entre as medidas sugeridas estão corte de gastos do governo, tributação de lucros e dividendos e redução de benefícios fiscais.

Assista ao vídeo - BC reduz estimativa de inflação e revisa para cima a previsão de crescimento da economia neste ano

