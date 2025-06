Prefeitura do RJ demole imóveis de luxo que abrigavam chefes do CV no Morro da Rocinha

A prefeitura do Rio de Janeiro demoliu, hoje (26), imóveis de luxo que ficavam no alto do Morro da Rocinha. As coberturas abrigavam chefes do Comando Vermelho que se escondiam na comunidade. Os três prédios, de dois a sete andares, foram erguidos irregularmente pelo tráfico de drogas na Rocinha, maior comunidade da zona sul do Rio. A demolição dos imóveis - avaliados em cerca de R$ 6 milhões - cumpriu uma decisão da Justiça. As investigações tiveram o apoio do Ministério Público e da Polícia Civil do Ceará. E revelaram que os prédios demolidos serviam de abrigo para traficantes do estado nordestino, que integram a cúpula do Comando Vermelho.



