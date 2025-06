Mais de 272 milhões de celulares estão em funcionamento no Brasil, mostra pesquisa da FGV

Uma pesquisa divulgada hoje (26) pela fundação Getúlio Vargas revela que há mais celulares do que habitantes no Brasil. Atualmente, existem 272 milhões de aparelhos em funcionamento. Uma média de mais de um aparelho por pessoa. Segundo o coordenador da pesquisa, os números refletem uma mudança de comportamento. Já são mais de 500 milhões de dispositivos digitais no Brasil. O brasileiro tem investido em dispositivos portáteis em geral. Celulares, tablets e notebooks somam 460 milhões.



