Bandeira amarela eleva custo da energia elétrica no Brasil Fim do período chuvoso impacta geração de energia nas hidrelétricas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/05/2025 - 22h09 (Atualizado em 01/05/2025 - 22h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bandeira amarela entra em vigor e conta de luz ficará mais cara no Brasil

Após cinco meses de tarifas mais baixas, a bandeira tarifária amarela foi implementada, resultando em aumento na conta de luz. A cada 100 kWh consumidos, haverá um acréscimo de R$ 1,88. A mudança foi motivada pela redução nos níveis dos reservatórios, o que pode levar ao acionamento de usinas termoelétricas, que têm custo mais elevado.

O sistema de bandeiras tarifárias, gerido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, é ajustado mensalmente conforme as condições de geração de energia no país. O término do período chuvoso impactou a capacidade das hidrelétricas, exigindo atenção redobrada ao consumo de energia. A ANEEL enfatiza a importância de práticas de economia para mitigar o impacto financeiro sobre os consumidores.

Assista em vídeo - Bandeira amarela entra em vigor e conta de luz ficará mais cara no Brasil

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!