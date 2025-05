Blitz em SP autua caminhoneiros por alterações ilegais em veículos Ação destaca riscos de acidentes graves JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 22h17 (Atualizado em 14/05/2025 - 22h17 ) twitter

Polícia faz blitz em SP para autuar caminhoneiros que alteram características dos veículos

A Polícia Rodoviária Estadual realizou uma blitz em São Paulo para autuar caminhoneiros que alteram ilegalmente as características dos veículos. A prática de elevar a carroceria além do limite permitido aumenta o risco de acidentes graves, como o efeito guilhotina em colisões traseiras. O limite legal para modificar a altura da carroceria é de 3,5 centímetros com autorização do órgão de trânsito. Proprietários flagrados com modificações irregulares têm até um mês para regularizar a situação ou terão o documento bloqueado.

No Paraná, um acidente fatal destacou os perigos dessas alterações quando um filho colidiu com o caminhão modificado do pai. De janeiro a abril, São Paulo registrou 182 multas por adulterações desse tipo, contribuindo para mais de 3 mil autuações nas estradas federais pelo país.

